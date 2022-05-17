В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины интегрироваться с РФ

Крым готов помочь южным регионам Украины, если они примут решение о политической интеграции с Россией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

По его словам, будущее этих территорий должны определить их жители. Вице-спикер также подчеркнул, что южные регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с РФ, в частности путем восстановления активных торговых связей с Крымом.