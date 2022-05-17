В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины интегрироваться с РФ

Крым готов помочь южным регионам Украины, если они примут решение о политической интеграции с Россией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

По его словам, будущее этих территорий должны определить их жители. Вице-спикер также подчеркнул, что южные регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с РФ, в частности путем восстановления активных торговых связей с Крымом.

Референдум к концу лета? «Присоединение» Херсона к РФ обросло юридическими оговорками

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что включение Херсонской области Украины в состав России невозможно без проведения референдума, так как эта процедура должна происходить с соблюдением международного права.

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ФОТО: pixabay.com
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