В Крыму заявили о доказательстве причастности Порошенко к водной блокаде
Рабочая группа по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму, обладает доказательствами причастности к водной блокаде российского полуострова бывшего президента Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.
По его словам, перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем бывшего главы государства.
«Эти материалы мы передадим в следственные органы для принятия процессуального решения», - отметил Трофимов.
Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.
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