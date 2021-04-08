В Крыму заявили о доказательстве причастности Порошенко к водной блокаде

Рабочая группа по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму, обладает доказательствами причастности к водной блокаде российского полуострова бывшего президента Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.

Запас воды в водохранилищах Крыма снизился в 1,7 раза

По его словам, перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем бывшего главы государства.

«Эти материалы мы передадим в следственные органы для принятия процессуального решения», - отметил Трофимов.

Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПорошенкоУкраинаКрым
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