В Крыму заявили, что крупные активы украинских олигархов пополнили бюджет полуострова

Олигархов из Украины лишили наиболее крупных активов в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы парламента республики Владимира Константинова.

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По его словам, активы переданы в собственность полуострова или российских инвесторов. «Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия», — указал он. Отмечается, что после принятия решения по новым активам оно будет озвучено общественности.

Ранее Константинов заявил, что более 2,1 млрд рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
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