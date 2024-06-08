В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

По его словам, крымские власти подготовили новый пакет национализации активов украинских олигархов, разработанный антитеррористической комиссией законопроект поступил в Госсовет Крыма.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру [президент Украины Владимир] Зеленский, есть и квартира его дружка», — подчеркнул Константинов.

Речь идет о квартире, которая принадлежит родственникам Хомутынника. Также под национализацию попадут ряд других объектов в Ливадии.

