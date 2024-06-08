В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
Принадлежащую родственникам украинского олигарха Виталия Хомутынника квартиру в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализируют. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, крымские власти подготовили новый пакет национализации активов украинских олигархов, разработанный антитеррористической комиссией законопроект поступил в Госсовет Крыма.
«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру [президент Украины Владимир] Зеленский, есть и квартира его дружка», — подчеркнул Константинов.
Речь идет о квартире, которая принадлежит родственникам Хомутынника. Также под национализацию попадут ряд других объектов в Ливадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru