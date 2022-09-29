В Крыму заявили, что Азовское море станет внутренним для России
Присоединение к России Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус внутреннего моря РФ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — рассказал политик в беседе с РИА Новости.
Константинов указал, что мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким он всегда был; грузовое сообщение должно восстановиться в полной мере, также возможно реализовать «много различных программ».
В Донбассе, Запорожье и Херсонской области 23-27 сентября прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, напоминает «Свободная пресса». Абсолютное большинство избирателей проголосовали за присоединение к РФ, отмечает телеканал «360».
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