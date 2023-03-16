В Крыму создан запас продовольствия на случай экстремальных ситуаций

В Крыму подготовлен запас продовольствия на случай экстремальных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

В Госдуме сочли дискриминацией идею Аксенова по «обнулению» россиян

По его словам, при этом регион себя полностью обеспечивает по некоторым позициям. Говоря о возможной блокаде полуострова со стороны Киева, Аксенов напомнил, что все предыдущие попытки закончились для Украины провалом.

Ранее Аксенов предложил несогласным со спецоперацией уехать из России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей АксеновПродуктыКрым
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