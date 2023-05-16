В Крыму проработают обращение об отмене указа о передаче полуострова Украине
Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил Научному совету по правотворчеству проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа о передаче полуострова Украине. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Решение о начале работы над обращением приняли на заседании президиума Госсовета Крыма.
«Считаю, что ... настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины. В политическом плане мы это сделали в 2014 году. В правовом ... следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области ... в состав Украинской ССР», — написал Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что при передаче полуострова в 1954 году были допущены грубые нарушения законодательства.
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия имеет полное право на отмену решения о передаче Крыма Украине. Однако в случае реализации инициативы Москва получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru