В Крыму проработают обращение об отмене указа о передаче полуострова Украине

Решение о начале работы над обращением приняли на заседании президиума Госсовета Крыма.

«Считаю, что ... настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины. В политическом плане мы это сделали в 2014 году. В правовом ... следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области ... в состав Украинской ССР», — написал Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что при передаче полуострова в 1954 году были допущены грубые нарушения законодательства.

Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия имеет полное право на отмену решения о передаче Крыма Украине. Однако в случае реализации инициативы Москва получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.

