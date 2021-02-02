В Крыму прокомментировали заявление Кравчука провести референдум о статусе российского полуострова и Донбасса

Жители Крыма в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Так он прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.

«Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации», - сказал глава комитета. По его словам, высказывания экс-президента по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей.