В Крыму прокомментировали заявление Кравчука провести референдум о статусе российского полуострова и Донбасса
Жители Крыма в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Так он прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.
«Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации», - сказал глава комитета. По его словам, высказывания экс-президента по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей.
Как рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», решение о референдуме возможно для того «чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством — прим. ред.) Украины, но являются украинскими территориями».
Кроме того, экс-президент считает, что главным вопросом референдума должна стать целостность и независимость Украины «с возвращением её территорий», но не способ воссоединения страны с отдельными регионами. По словам Кравчука, власти должны сами найти метод для реинтеграции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru