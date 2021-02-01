Кравчук заявил о необходимости референдума о статусе Крыма и Донбасса
Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что необходимо вынести на референдум вопрос о возвращении Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Как рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», решение о референдуме возможно для того «чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством — прим. ред.) Украины, но являются украинскими территориями».
Кроме того, экс-президент считает, что главным вопросом референдума должна стать целостность и независимость Украины «с возвращением её территорий», но не способ воссоединения страны с отдельными регионами. По словам Кравчука, власти должны сами найти метод для реинтеграции.
Ранее Кравчук сообщил об обострении ситуации в Донбассе. По его словам, призывы включить Донбасс в состав России не совпадают с линией представителей ДНР и ЛНР на переговорах по урегулированию ситуации в регионе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Гора Арарат открылась для альпинистов впервые за 5 лет
- Кравчук заявил о необходимости референдума о статусе Крыма и Донбасса
- Глава ВОЗ заявил о возможности контроля над коронавирусом
- Росстат: ВВП в 2020 году снизился на 3,1%
- Актер Виктор Павлюченков умер на 58 году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru