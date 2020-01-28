В Крыму ответили Зеленскому, обвинившему СССР в Холокосте
Глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
«Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам», - цитирует Аксенова КИА. Глава республики напомнил, что дед Зеленского был фронтовиком, награжденным двумя орденами Красной Звезды. Аксенов добавил, что Зеленский подло поступил по отношению к собственному предку.
Напомним, ранее Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что Советский Союз, заключив пакт с нацистской Германией, способствовал началу Холокоста.
Комментируя заявление украинского президента, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что своими словами Зеленский плюнул в лицо живущим ветеранам Великой Отечественной войны, сообщают argumenti.ru
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