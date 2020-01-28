В Крыму ответили Зеленскому, обвинившему СССР в Холокосте

«Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам», - цитирует Аксенова КИА. Глава республики напомнил, что дед Зеленского был фронтовиком, награжденным двумя орденами Красной Звезды. Аксенов добавил, что Зеленский подло поступил по отношению к собственному предку.

Напомним, ранее Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что Советский Союз, заключив пакт с нацистской Германией, способствовал началу Холокоста.

Комментируя заявление украинского президента, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что своими словами Зеленский плюнул в лицо живущим ветеранам Великой Отечественной войны, сообщают argumenti.ru

