В Крыму отреагировали на отказ «Белавиа» летать в Крым

«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», - цитирует Романа Чегринца РИА Новости.

Он отметил важность момента и для Крыма, и для Минска.

Ранее генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.

