В Крыму отреагировали на отказ «Белавиа» летать в Крым
Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец призвал гендиректора белорусской компании «Белавиа» Игоря Чергинца воспользоваться возможностью и стать первым иностранным авиаперевозчиком, который начнет осуществлять полеты на полуостров.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», - цитирует Романа Чегринца РИА Новости.
Он отметил важность момента и для Крыма, и для Минска.
Ранее генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.
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