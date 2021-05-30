В Крыму отреагировали на отказ «Белавиа» летать в Крым

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец призвал гендиректора белорусской компании «Белавиа» Игоря Чергинца воспользоваться возможностью и стать первым иностранным авиаперевозчиком, который начнет осуществлять полеты на полуостров.

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«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», - цитирует Романа Чегринца РИА Новости.

Он отметил важность момента и для Крыма, и для Минска.

Ранее генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперевозкиМинскБелоруссияКрым
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