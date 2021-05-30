Авиакомпания «Белавиа» отказалась от полетов в Крым

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

«Белавиа» отменила рейсы в Калининград и города еще семи стран

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть», - сказал он, напомнив, что когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания выполняла туда рейсы с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Ранее сообщалось, что глава Белорусси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин во время встречи договорились о втором транше госкредита, а также – о новых рейсах «Белавиа» в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииСамолетыКрымБелоруссия
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