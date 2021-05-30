В Госдуме обратились к Минску по поводу признания российского статуса Крыма
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил удивление после заявления гендиректора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинца об отказе летать в Крым из-за его политического статуса. Российский парламентарий напомнил о сложившейся геополитической ситуации и посоветовал Минску начать налаживать тесные экономические отношения с регионом, сообщает РИА Новости.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом. Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», - отметил Шеремет.
Депутат считает, что на фоне западных санкций в отношении Белоруссии республике выгодно начать сотрудничество с Крымом, в том числе развивая транспортные и туристические связи.
Ранее генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 694 / сут.
Умерли
121 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+7 386 / сут.
- В Госдуме обратились к Минску по поводу признания российского статуса Крыма
- Израиль с 31 мая ввел запрет на выезд в Россию на фоне заболеваемости COVID-19
- Новосибирский Минздрав подтвердил смерть раненного сотрудником ДПС
- В России за неделю выявили максимальное число заболевших COVID-19 с конца марта
- РФПИ заявляет об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
- «Откусывает» и морщится. «Белавиа» заходит на российский рынок авиаперевозок
- Половина работодателей в России отказывают соискателям с ошибками в резюме
- Александр Пелевин удостоен премии «Национальный бестселлер»
- Адвокат Протасевича раскрыла его местонахождение
- В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 694 новых случая коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru