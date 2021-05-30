В Госдуме обратились к Минску по поводу признания российского статуса Крыма

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил удивление после заявления гендиректора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинца об отказе летать в Крым из-за его политического статуса. Российский парламентарий напомнил о сложившейся геополитической ситуации и посоветовал Минску начать налаживать тесные экономические отношения с регионом, сообщает РИА Новости.

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«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом. Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», - отметил Шеремет.

Депутат считает, что на фоне западных санкций в отношении Белоруссии республике выгодно начать сотрудничество с Крымом, в том числе развивая транспортные и туристические связи.

Ранее генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвиаперевозкиАвиаперевозчикиБелоруссияПрисоединение Крыма К РоссииКрым
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