В Крыму украинский язык не лишат статуса государственного

Украинский язык сохранит статус третьего государственного в Крыму, поскольку для лишения его нынешнего положения нет никакой целесообразности. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передают РИА Новости.

Политик подчеркнул, что не следует делать резких движений и идти путем нацистов на Украине, которые стремятся уничтожить все русское. Он добавил, что необходимо принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев, поскольку в России есть мощная украинская диаспора патриотов.