В Крыму украинский язык не лишат статуса государственного
Украинский язык сохранит статус третьего государственного в Крыму, поскольку для лишения его нынешнего положения нет никакой целесообразности. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передают РИА Новости.
Политик подчеркнул, что не следует делать резких движений и идти путем нацистов на Украине, которые стремятся уничтожить все русское. Он добавил, что необходимо принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев, поскольку в России есть мощная украинская диаспора патриотов.
«Это трудолюбивые люди, которые любят Россию», – отметил Констатинов.
Согласно Конституции Крыма, в регионе государственными признаны три языка — русский, крымскотатарский и украинский.
Между тем украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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