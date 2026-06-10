В России выпустят восемь песен на шести языках народов страны
Музыкальный проект «Источник. Новое звучание традиции» представит восемь песен и клипов на шести языках народов России. Запуск проекта приурочен ко Дню России, сообщили в пресс‑службе «ON лейбла».
По словам генерального директора «ON лейбла» Надежды Бойчевски, в России немало артистов, которые успешно соединяют современные музыкальные тенденции с наследием предков и создают самобытные произведения. Лейбл стремится помочь таким исполнителям найти свою аудиторию.
Композиции будут выходить еженедельно с 10 июня по 27 июля — по одной песне в неделю. В репертуаре — треки на русском, татарском, черкесском, коми‑пермяцком, удмуртском и чувашском языках, в которых фольклорные мотивы сочетаются с современным звучанием. Полный плейлист всех композиций появится на стриминговых платформах 22 августа — в День Государственного флага РФ.
Первым релизом стала совместная работа Matanya и Oligarkh — песня «Веснянка», уже доступная для прослушивания. Среди других композиций: чувашская песня «Иш т к на п лан» о дружелюбии и гостеприимстве, удмуртская свадебная песня «Пурга сюан гур», татарская песня «Ак калфак» («Белый калфак») — все они сохраняют связь с национальной мифологией и обрядами. Завершат проект работы музыкальных коллективов hodila izba и Комонь.
Инициатива направлена на поддержку молодых музыкантов, которые черпают вдохновение в традиционной культуре регионов РФ. Проект поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.
Ранее фолк-исполнительница Matanya (Татьяна Качурина) рассказала НСН, почему считает фолк-музыку сексуальной и как старается сделать ее более модной и эпатажной.
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