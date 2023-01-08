В Крыму допустили смещение границ СВО на запад

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — отметил парламентарий.

Константинов заявил, что Россия не оставит киевские святыни «сатанистам». Кроме того, Москва не может допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине». Кремль намерен добиваться гарантий отсутствия угрозы с территорий Украины. По мнению спикера крымского парламента, ради достижения этих целей потребуется отодвинуть границы России на запад.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что итоги специальной военной операции не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины. По его словам, безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, так как через побережье, а также польскую границу, Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.

