В Крыму допустили смещение границ СВО на запад

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут сместиться на запад, передает РИА Новости.

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«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — отметил парламентарий.

Константинов заявил, что Россия не оставит киевские святыни «сатанистам». Кроме того, Москва не может допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине». Кремль намерен добиваться гарантий отсутствия угрозы с территорий Украины. По мнению спикера крымского парламента, ради достижения этих целей потребуется отодвинуть границы России на запад.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что итоги специальной военной операции не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины. По его словам, безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, так как через побережье, а также польскую границу, Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияЗападГраницаКрым
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