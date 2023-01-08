В Крыму допустили смещение границ СВО на запад
Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут сместиться на запад, передает РИА Новости.
«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — отметил парламентарий.
Константинов заявил, что Россия не оставит киевские святыни «сатанистам». Кроме того, Москва не может допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине». Кремль намерен добиваться гарантий отсутствия угрозы с территорий Украины. По мнению спикера крымского парламента, ради достижения этих целей потребуется отодвинуть границы России на запад.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что итоги специальной военной операции не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины. По его словам, безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, так как через побережье, а также польскую границу, Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.
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