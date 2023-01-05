Депутат Затулин: вхождение Одессы и Николаева в состав РФ необходимо для безопасности Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что итоги специальной военной операции не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины.
По его словам, безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, так как через побережье, а также польскую границу, Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.
«То, чего мы должны добиться... это отвести угрозу от Донбасса... Продвинуться вглубь Украины — той самой части, которая называется Новороссия», - подчеркнул парламентарий.
Затулин также добавил, что у России нет иного выбора, кроме как добиться победы, и существует мнение, что необходимо «вообще искоренить государство Украина как таковое».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество
- Украину не пригласили на саммит G20 в Индии
- ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Челябинской области
- СМИ: Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в тяжёлом состоянии
- В Крыму назвали «бредом» требования Киева о возврате квартир
- Депутат Затулин: вхождение Одессы и Николаева в состав РФ необходимо для безопасности Донбасса
- Российские и белорусские лётчики проведут совместные лётно-тактические учения
- В Кремле заявили, что не видели послание посольства США россиянам
- Семнадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
- СМИ: Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru