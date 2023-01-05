Депутат Затулин: вхождение Одессы и Николаева в состав РФ необходимо для безопасности Донбасса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что итоги специальной военной операции не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины.

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По его словам, безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, так как через побережье, а также польскую границу, Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.

«То, чего мы должны добиться... это отвести угрозу от Донбасса... Продвинуться вглубь Украины — той самой части, которая называется Новороссия», - подчеркнул парламентарий.

Затулин также добавил, что у России нет иного выбора, кроме как добиться победы, и существует мнение, что необходимо «вообще искоренить государство Украина как таковое».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОдессаСпецоперацияРоссияУкраинаКонстантин Затулин
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