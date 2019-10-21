В Крыму 80 млн рублей выделено на поддержку пострадавших от политических репрессий
Власти Крыма выделили из бюджета 80 млн рублей на реализацию мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что средства были распределены между 13 муниципалитетами. По данным агентства на эти средства планируется вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в рамках мероприятия «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий».
Мероприятие реализуется в рамках госпрограммы республики по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым — территория межнационального согласия», отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что с 2020 года при Совете министров Крыма появится комитет по делам молодежи.
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