В Крыму на модернизацию здравоохранения направят 3 млрд рублей
В 2020 году власти Крыма направят около 3 млрд рублей на модернизацию отрасли здравоохранения. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов, сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что средства, в частности, будут направлены на ремонт медицинских учреждений, новое оборудование, закупку передвижных медицинских комплексов для сельских местностей и другое. Кроме того, планируется оснастить интернетом фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории.
Ранее сообщалось, что Крым за 9 месяцев текущего года увеличил собственные доходы на 14% до 31,9 млрд рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Евросоюз поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе
- Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
- Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
- В выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» увидели происки США
- Жители Видного шокированы следами жертвоприношений