В Крыму на модернизацию здравоохранения направят 3 млрд рублей

В 2020 году власти Крыма направят около 3 млрд рублей на модернизацию отрасли здравоохранения. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов, сообщает Крымское информационное агентство.

Отмечается, что средства, в частности, будут направлены на ремонт медицинских учреждений, новое оборудование, закупку передвижных медицинских комплексов для сельских местностей и другое. Кроме того, планируется оснастить интернетом фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории.



Ранее сообщалось, что Крым за 9 месяцев текущего года увеличил собственные доходы на 14% до 31,9 млрд рублей.

