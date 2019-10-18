Комитет по делам молодежи появится в Крыму с 2020 года
С 1 января 2020 года при Совете министров Крыма появится комитет по делам молодежи. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Крымское информационное агентство.
По словам Аксенова, комитет займется проблемными вопросами, волнующими молодых жителей республики. Кроме того, при помощи комитета планируется активнее привлекать молодое поколение в управление республикой для формирования кадрового резерва.
По словам главы Крыма, в комитете будет сформировано управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию; управление по организации работы с нормативно-правовыми документами; управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов и ряд других.
Накануне сообщалось, что власти Крыма проводят конкурс для замещения должностей в правительстве республики, заявки принимаются до 23 октября.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- США ужесточили экспорт продукции на Кубу
- В Москве арестован замглавы ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в мошенничестве
- В Барселоне не менее 500 тысяч человек участвуют в Марше за свободу
- СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению