В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США

Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что рассуждать о таких гипотетических переговорах можно «до бесконечности», и предложил оставить «этот хлеб» политологам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас не видит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но согласился бы обсудить с ним проблему заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияСША
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