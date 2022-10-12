В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США
Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что рассуждать о таких гипотетических переговорах можно «до бесконечности», и предложил оставить «этот хлеб» политологам.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас не видит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но согласился бы обсудить с ним проблему заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru