В Кремле заявили о визите Путина в Китай в октябре

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай, сообщает РИА Новости.

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По его словам, российский лидер намерен отправиться в Поднебесную в октябре.

«Мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум «Один пояс - один путь», - уточнил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает на участие Путина в форуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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