Песков: визит Путина в Китай стоит на повестке дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня, сообщает РИА Новости.
По его словам, контакты в Пекине на высшем уровне обсуждались ещё в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.
«Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, что как только сроки визита российского лидера в Пекин будут согласованы, о них будет объявлено.
Ранее экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов заявил, что Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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