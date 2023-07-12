Песков: визит Путина в Китай стоит на повестке дня

По его словам, контакты в Пекине на высшем уровне обсуждались ещё в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

«Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что как только сроки визита российского лидера в Пекин будут согласованы, о них будет объявлено.

Ранее экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов заявил, что Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

