В Кремле заявили о невмешательстве в отношения Украины и США

В Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, но следят за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух стран, но внимательно следит за результатами поездки Зеленского для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.