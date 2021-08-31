В Кремле заявили о невмешательстве в отношения Украины и США
В Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, но следят за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух стран, но внимательно следит за результатами поездки Зеленского для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.
Песков отметил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Зеленского и побудить пойти по пути реализации Минских договоренностей.
«Вот, наверное, что мы ожидали бы», - добавил он.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram-канале посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не повышать тон на встрече с американским коллегой Джо Байденом.
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