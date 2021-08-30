«Не спрашивать про НАТО». Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram-канале посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не повышать тон на встрече с американским коллегой Джо Байденом.

По его мнению, украинскому лидеру следует «установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома», а также не поднимать темы вступления Украины в НАТО.

«Только компетентная, искренняя, чёткая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов и вопросов типа «Почему Украина до сих пор не в НАТО?» - подчеркнул Порошенко.

Экс-президент добавил, что подтверждением успешности встречи в Вашингтоне станут «ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена».

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook рассказала, что 1 сентября в Белом доме пройдут переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кроме того, украинский лидер намерен встретиться с главами ключевых для украинско-американских отношений министерств.

