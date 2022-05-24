В Кремле заявили о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии

Необходимо «юридически подумать над формулировками» относительно проведения в Южной Осетии референдума по присоединению у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля

Как отметил представитель Кремля, в этом вопросе есть «некий казус».

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не планирует предпринимать шаги по присоединению республики.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Москва не проводит работу по теме присоединения Южной Осетии, вопрос проведения референдума касается лишь жителей и руководства республики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумЮжная ОсетияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры