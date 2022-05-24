В Кремле заявили о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии
Необходимо «юридически подумать над формулировками» относительно проведения в Южной Осетии референдума по присоединению у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, в этом вопросе есть «некий казус».
Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не планирует предпринимать шаги по присоединению республики.
Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Москва не проводит работу по теме присоединения Южной Осетии, вопрос проведения референдума касается лишь жителей и руководства республики.
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