Песков: РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, считает ли он уместным проведение референдума о присоединении республики в текущей обстановке. Представитель Кремля заявил, что это в первую очередь вопрос жителей республики и ее руководства.

В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии. Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Южная ОсетияПесков
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