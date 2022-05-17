Песков: РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, считает ли он уместным проведение референдума о присоединении республики в текущей обстановке. Представитель Кремля заявил, что это в первую очередь вопрос жителей республики и ее руководства.

В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии. Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.





