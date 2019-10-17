В Кремле заявили о готовности рассмотреть приглашение на G7

17 октября 201923:45

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит G7 в качестве отдельного участника.

Как сообщает Интерфакс, Песков заявил, что Кремль "с удовольствием" ознакомится с "формулировкой приглашения" после чего сможет принять решение по этому вопросу.

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Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвэни заявил о том, что на предстоящую встречу группы семи (G7) в США в июне 2020 года могут пригласить Россию в статусе отдельного участника.

Напомним, идею возвращения России в международный клуб президент США Дональд Трамп предложил коллегам на саммите G7 в Биаррице. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльСаммит G7