В Кремле заявили о готовности рассмотреть приглашение на G7
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит G7 в качестве отдельного участника.
Как сообщает Интерфакс, Песков заявил, что Кремль "с удовольствием" ознакомится с "формулировкой приглашения" после чего сможет принять решение по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвэни заявил о том, что на предстоящую встречу группы семи (G7) в США в июне 2020 года могут пригласить Россию в статусе отдельного участника.
Напомним, идею возвращения России в международный клуб президент США Дональд Трамп предложил коллегам на саммите G7 в Биаррице. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония.
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