В Кремле заявили о готовности рассмотреть приглашение на G7

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвэни заявил о том, что на предстоящую встречу группы семи (G7) в США в июне 2020 года могут пригласить Россию в статусе отдельного участника.

Напомним, идею возвращения России в международный клуб президент США Дональд Трамп предложил коллегам на саммите G7 в Биаррице. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония.

