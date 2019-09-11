Россия ищет своё место. Зачем ей «Большая игра»?
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник рассказал НСН, когда началась «Большая игра», которой так опасаются британцы.
Возвращение «Большой игры» — соперничества между Британской и Российской империями в XIX-начале XX веков — пророчит глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. По его мнению, чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за такой угрозы, пишет The Telegraph. Кроме того, по словам генерала, возвращение конкуренции великих держав может развернуться не только на поле боя, но и в киберпространстве.
Опасения британцев не безосновательны, заметил в эфире НСН президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Он рассказал, когда и как Россия вступила вновь в «Большую игру».
«“Большая игра” была запущена, в том числе по инициативе России, когда она начала оказывать помощь Сирийской арабской республике. Она вмешалась в тот процесс Большого Ближнего Востока. До этого мы полностью оттуда ушли. Начиная с сирийской проблемы, Россия стала играть одну из ведущих ролей в этом Большом Ближнем Востоке. Задача стояла остановить очередное уничтожение дружественного нам государства. Шло серийное уничтожение государств, которые благодаря сотрудничеству с Россией, пытались играть некую самостоятельную региональную политику. Это было и с Ливией, и в Египте, в Ираке до этого. Взяв под защиту Сирию, Россия возбудила национальные элиты многих государств», — поделился Ивашов.
Кроме того, по его словам, цель России в этой игре определить своё место в мире. И здесь у Москвы есть шанс возглавить третий мир, что не может не беспокоить других крупных игроков.
«Мы видим, что на планете есть два игрока, которые выстраивают собственные мегапроекты — США и Китай. И встаёт вопрос: а где место России? Мы сбегали на Запад при Горбачёве, получили там крепко по физиономии, сейчас побежали на Восток к Китаю. Но это не наше место – бегать между ведущими игроками. И сегодня Россия осознанно или неосознанно определяет своё место в качестве лидера третьего мира. Мир не может быть чисто биполярным, тем более однополярным. И то, что Россия создаёт на Большом Ближнем Востоке политический треугольник — Москва-Анкара-Тегеран — это взбудоражило и англичан, и американцев. Потому что здесь формируется ядро будущего третьего мира. Мы строили Евразийский центр, потом и группу стран БРИКС, но мы видим, что ведущую роль там играет Китай. И сейчас Россия пытается сыграть свою роль — возглавить формирование третьего мира. Англичане — специалисты по Ближнему Востоку, поэтому они видят, что затевается “Большая игра”», — заключил Ивашов.
Добавим, по мнению британского генерала, Британии необходимо создать новый антикризисный механизм, ситуационный центр помимо уже имеющегося COBRA, чтобы быть готовой к стратегическим угрозам.
В России уже отреагировали на слова генерала. Так, выпад Сандерса НСН прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, подобные заявления понадобились британским военным для освоения больших сумм из бюджета.
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