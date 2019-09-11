Россия ищет своё место. Зачем ей «Большая игра»?

«Мы видим, что на планете есть два игрока, которые выстраивают собственные мегапроекты — США и Китай. И встаёт вопрос: а где место России? Мы сбегали на Запад при Горбачёве, получили там крепко по физиономии, сейчас побежали на Восток к Китаю. Но это не наше место – бегать между ведущими игроками. И сегодня Россия осознанно или неосознанно определяет своё место в качестве лидера третьего мира. Мир не может быть чисто биполярным, тем более однополярным. И то, что Россия создаёт на Большом Ближнем Востоке политический треугольник — Москва-Анкара-Тегеран — это взбудоражило и англичан, и американцев. Потому что здесь формируется ядро будущего третьего мира. Мы строили Евразийский центр, потом и группу стран БРИКС, но мы видим, что ведущую роль там играет Китай. И сейчас Россия пытается сыграть свою роль — возглавить формирование третьего мира. Англичане — специалисты по Ближнему Востоку, поэтому они видят, что затевается “Большая игра”», — заключил Ивашов.

Добавим, по мнению британского генерала, Британии необходимо создать новый антикризисный механизм, ситуационный центр помимо уже имеющегося COBRA, чтобы быть готовой к стратегическим угрозам.

В России уже отреагировали на слова генерала. Так, выпад Сандерса НСН прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, подобные заявления понадобились британским военным для освоения больших сумм из бюджета.

