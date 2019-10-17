Россию могут пригласить на саммит G7 как отдельного участника

По словам Малвэни, приглашение России как отдельного участника саммита G7 может быть промежуточным шагом к восстановлению G8. Он также добавил, что американский лидер Дональд Трамп, как принимающая сторона, имеет право пригласить президента России Владимира Путина.

По его словам, основной темой встречи лидеров семи стран станет глобальный экономический рост. Встреча назначена на 10-12 июня и пройдет на курорте Trump National Doral Miami.

Напомним, ранее британская газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большей поддержки своей идеи о возвращении России в международный клуб. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония.

