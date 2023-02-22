Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Накануне президент Владимир Путин внес документ в нижнюю палату парламента.

Проект закона предусматривает приостановку действия договора, заключенного между Россией и США в 2010 году. Решение о возобновлении участия РФ в соглашении будет принимать президент России.

Документ вступит в силу после официального опубликования.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что США могут выйти из ДСНВ.

