Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Накануне президент Владимир Путин внес документ в нижнюю палату парламента.
Проект закона предусматривает приостановку действия договора, заключенного между Россией и США в 2010 году. Решение о возобновлении участия РФ в соглашении будет принимать президент России.
Документ вступит в силу после официального опубликования.
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что США могут выйти из ДСНВ.
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