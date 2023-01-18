В Кремле заявили, что Украина исключает для себя возможность переговоров

Украина, судя по законодательству страны, исключает для себя возможность переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Киеве назвали условия переговоров с Россией

Ранее представитель президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев не отказывается от переговоров с Москвой, напоминает РИА ФАН. Однако обсуждения должны основываться на «определенном количестве принципов», в том числе уважении к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету Украины, выплате компенсаций.

Отвечая на вопрос, приемлемы ли для РФ подобные требования, Песков подчеркнул, что Киев «с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров».

В октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о «невозможности проведения переговоров» с российским лидером Владимиром Путиным, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаДмитрий Песков
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