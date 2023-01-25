В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, напоминает «Свободная пресса». По мнению представителя Киева, в России неизбежна «внутренняя эскалация» конфликта.

Песков указал на причастность Украины к организации террористических актов в РФ.

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности», — отметил представитель Кремля.

