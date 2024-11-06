В Кремле отреагировали на победу Трампа на выборах президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах главы государства.

Представитель Кремля отметил, что Москва внимательно отслеживает все потоки информации.

«Мы анализируем слова, которые говорят... Будем делать выводы по заявлениям и темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят», — рассказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Трампа с победой. Песков призвал «не забывать, что речь идет о недружественной стране», которая прямо и косвенно вовлечена в конфликт против России.

В то же время, отвечая на вопрос о реакции Москвы на возможные дружественные высказывания американского политика, представитель Кремля указал, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны». По словам Пескова, у Трампа бывали и жесткие, и мирные заявления, но после победы они могут приобрести «другой тон».

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков. Политик уже объявил себя победителем в голосовании и пообещал, что его президентский срок станет «золотым веком для США».

