В Кремле отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах главы государства.
Представитель Кремля отметил, что Москва внимательно отслеживает все потоки информации.
«Мы анализируем слова, которые говорят... Будем делать выводы по заявлениям и темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят», — рассказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Трампа с победой. Песков призвал «не забывать, что речь идет о недружественной стране», которая прямо и косвенно вовлечена в конфликт против России.
В то же время, отвечая на вопрос о реакции Москвы на возможные дружественные высказывания американского политика, представитель Кремля указал, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны». По словам Пескова, у Трампа бывали и жесткие, и мирные заявления, но после победы они могут приобрести «другой тон».
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков. Политик уже объявил себя победителем в голосовании и пообещал, что его президентский срок станет «золотым веком для США».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru