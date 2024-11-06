Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом

Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов США 2024 года примерно в два часа ночи по времени Вашингтона (10:00 мск).

По данным ведущих американских новостных изданий, Трамп победил в ключевых штатах, обеспечив себе необходимое количество голосов выборщиков, передает «Радиоточка НСН».

