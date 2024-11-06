Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом
Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает агентство Associated Press. Байден, покидающий свой пост, также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти.
Разговор между политиками состоялся вскоре после того, как результаты выборов стали окончательными. Байден выразил готовность к мирной и упорядоченной передаче полномочий, подчеркнув важность этого этапа для страны.
Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов США 2024 года примерно в два часа ночи по времени Вашингтона (10:00 мск).
По данным ведущих американских новостных изданий, Трамп победил в ключевых штатах, обеспечив себе необходимое количество голосов выборщиков, передает «Радиоточка НСН».
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