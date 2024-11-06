Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом

Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает агентство Associated Press. Байден, покидающий свой пост, также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти.

Разговор между политиками состоялся вскоре после того, как результаты выборов стали окончательными. Байден выразил готовность к мирной и упорядоченной передаче полномочий, подчеркнув важность этого этапа для страны.

Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов США 2024 года примерно в два часа ночи по времени Вашингтона (10:00 мск).

По данным ведущих американских новостных изданий, Трамп победил в ключевых штатах, обеспечив себе необходимое количество голосов выборщиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден

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