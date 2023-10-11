В Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Новый палестино-израильский конфликт является примером провала политики США Число погибших в Израиле россиян достигло четырех Палестинское движение ХАМАС сообщил о 830 погибших в секторе Газа Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на одном из заводов «Алмаз-Антей» Россия не вошла в Совет по правам человека ООН Правительство РФ ужесточило требования к предоставлению ипотечных займов Количество льда на полюсах Земли сокращается