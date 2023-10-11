В Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием
11 октября 202300:33
Ситуация на Ближнем Востоке опасна тем, что может выйти за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru