В Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Ситуация на Ближнем Востоке опасна тем, что может выйти за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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