В Кремле заявили, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве еще в 2022 году

Вертолет лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве был подарен Россией еще в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

РФ и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

По его словам, сама «сделка» по подарку состоялась в прошлом году, а в 20223 году будет осуществлена передача винтокрылой машины.

Ранее министерство информации африканской страны заявило, что российский президент подарил зимбабвийскому коллеге вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковЗимбабве

Горячие новости

Все новости

партнеры