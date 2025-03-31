Белоруссия готовится к техническим переговорам с РФ о строительстве второй АЭС
Строительство в Белоруссии второй атомной электростанции (АЭС) плотно обсуждается на самом высоком уровне. Как пишет БелТА, об этом заявил министр энергетики республики Денис Мороз.
По его словам, в настоящее время идёт подготовка к тому, «чтобы провести уже технические переговоры» с РФ.
«О том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта», - заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой, чтобы «Росатом» построил в республике ещё одну АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат, танк и БТР
- Поджигатель вагончика с рабочими задержан в Курганской области
- Песков назвал приговор Ле Пен «попранием демократии»
- Электроснабжение в Брянской области восстановили после атаки ВСУ
- Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
- Песков заявил о готовности Путина к оперативным контактам с Трампом
- В Госдуме раскритиковали отказ Армении от финансирования ОДКБ
- Белоруссия готовится к техническим переговорам с РФ о строительстве второй АЭС
- Песков заявил, что Россия и США не подписывали документы о проектах по металлам
- Больше 50 вспышек зафиксировано на Солнце за четыре дня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru