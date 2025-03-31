Белоруссия готовится к техническим переговорам с РФ о строительстве второй АЭС

Строительство в Белоруссии второй атомной электростанции (АЭС) плотно обсуждается на самом высоком уровне. Как пишет БелТА, об этом заявил министр энергетики республики Денис Мороз.

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По его словам, в настоящее время идёт подготовка к тому, «чтобы провести уже технические переговоры» с РФ.

«О том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой, чтобы «Росатом» построил в республике ещё одну АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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