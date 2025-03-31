ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат, танк и БТР

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 240 военнослужащих, 403 танка, 329 БМП и 291 БТР, 2 238 боевых бронированных машины.

Кроме того, были уничтожены 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 2 580 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области ВС России уверенно продвигаются вперед к границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

