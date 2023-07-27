РФ и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Уточняется, что межправительственный документ был подписан главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и министром энергетики Зимбабве Содой Жему.

Благодаря соглашению создаётся правовая основа для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве, согласно международным рекомендациям и нормам в области ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, в документе говорится о производстве радиоизотопов и применении радиационных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, предусмотрены подготовка и переподготовка специалистов.

Ранее международный уранодобывающий холдинг «Росатома» Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали соглашение о добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

