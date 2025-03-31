Песков заявил, что Россия и США не подписывали документы о проектах по металлам

Никаких документов о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов не подписано, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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При этом он подчеркнул, что некоторые американские компании проявляют интерес к соответствующим проектам в России.

По словам пресс-секретаря российского президента, Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен серьезный ущерб во время предыдущей администрации в Вашингтоне. Песков также подчеркнул, что страны работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин

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