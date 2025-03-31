Песков заявил, что Россия и США не подписывали документы о проектах по металлам
Никаких документов о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов не подписано, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что некоторые американские компании проявляют интерес к соответствующим проектам в России.
По словам пресс-секретаря российского президента, Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен серьезный ущерб во время предыдущей администрации в Вашингтоне. Песков также подчеркнул, что страны работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru