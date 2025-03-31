Поджигатель вагончика с рабочими задержан в Курганской области

Житель Курганской области задержан по подозрению в убийстве нескольких человек – он поджог вагончик с работниками лесозаготовки в ходе конфликта. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Курганской области, в результате действий задержанного погибли два человека, еще один госпитализирован с ожогами.

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По данным следствия, события развернулись вечером в воскресенье, 30 марта в городском округе Катайск. В ходе ссоры с сотрудником лесозаготовительного предприятия 36-летний местный житель облил вагончик с рабочими горючей жидкостью и поджег его.

Один работник сумел покинуть горящий вагончик, двое других сгорели. Как выяснилось, предполагаемый злоумышленник до этого несколько раз привлекался к ответственности за различные преступления. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

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Фото: kurgan.sledcom.ru
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