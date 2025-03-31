Больше 50 вспышек зафиксировано на Солнце за четыре дня

В Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время. В течении четырёх неполных суток зарегистрировано более 50 вспышек, информируют лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Среди фиксируемых событий как минимум одно было отнесено к высшему уровню X. Оно имело место 28 марта в 18:21 по московскому времени. Ещё 11 вспышек отнесены к классу среднего уровня M.

В РАН предупредили россиян о сильных магнитных бурях

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», опасность магнитных бурь пока не объявлялась. Это объясняется спокойным режимом солнечного ветра и удаленностью вспышек на светиле от прямой линии Солнце-Земля.

Считается, что уже вспышки четвертого класса М могут приводить к радиопомехам на Земле и вызывать геомагнитные бури.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗемляМагнитная БуряСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры