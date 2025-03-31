Больше 50 вспышек зафиксировано на Солнце за четыре дня
В Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время. В течении четырёх неполных суток зарегистрировано более 50 вспышек, информируют лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Среди фиксируемых событий как минимум одно было отнесено к высшему уровню X. Оно имело место 28 марта в 18:21 по московскому времени. Ещё 11 вспышек отнесены к классу среднего уровня M.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», опасность магнитных бурь пока не объявлялась. Это объясняется спокойным режимом солнечного ветра и удаленностью вспышек на светиле от прямой линии Солнце-Земля.
Считается, что уже вспышки четвертого класса М могут приводить к радиопомехам на Земле и вызывать геомагнитные бури.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru