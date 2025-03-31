Больше 50 вспышек зафиксировано на Солнце за четыре дня

ВСУ нанесли два удара по энергообъектам в Брянской области

Онищенко: В большинстве российских регионов идёт снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Гражданин, который накануне вечером устроил стрельбу в Мурманске, при задержании был ранен в голову и бедро

При пожаре в автосалоне в Рима сгорели 17 автомобилей Tesla

На берегу Финского залива нашли пятерых детенышей тюленя и детеныша нерпы