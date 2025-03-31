Электроснабжение в Брянской области восстановили после атаки ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об устранении последствий удара Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами и артиллерией по объектам энергетической инфраструктуры региона.
Восстановлена подача электричества потребителям в Севском и Суземском районах, которые подверглись атаке. Электроснабжение организовано в штатном режиме.
Глава региона сообщил об обстреле объекта филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» - «Брянскэнерго». При ударе был оборван провод на опоре, из-за чего отключилась высоковольтная линия, обеспечивающая электричеством бытовых потребителей в Суземском районе.
Другой удар беспилотниками был нанесен по комплектной трансформаторной подстанции филиала той же энергетической компании. Из-за этой атаки была отключена высоковольтная линия 10 кВ, запитывающая бытовых потребителей в Севском районе. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны РФ, за сутки над регионами было сбито 150 дронов ВСУ.
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