В Госдуме раскритиковали отказ Армении от финансирования ОДКБ
31 марта 202513:37
Отказ Армении от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отдаляет страну от России. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, такая позиция армянских властей не укрепляет отношения Москвы и Еревана.
«А значит, эта позиция не способствует развитию безопасности в регионе», - заключил он.
Ранее Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование ОДКБ, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru