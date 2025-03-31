Песков заявил о готовности Путина к оперативным контактам с Трампом

Президент России Владимир Путин сохраняет готовность и открытость к контактам с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, заверил официальный представитель кремлевской администрации Дмитрий Песков.

Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина

Он подчеркнул, что в случае необходимости разговор двух президентов можно оперативно организовать. Так пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал заявление главы Белого дома о планах провести разговор с Путиным на текущей неделе.

Об этом американский лидер завил телеканалу NBC News. Президент США предупредил, что может ввести вторичные пошлины на нефть из России, если Кремль не сможет договориться о прекращении огня с Киевом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Трамп заверил, что несмотря на его недовольство в связи с ситуацией на Украине, он «поддерживает очень хорошие отношения с Путиным».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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