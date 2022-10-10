В Кремле заявили, что решений об изменении статуса спецоперации не принималось
Решений о переформатировании специальной военной операции на Украине не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможном изменении статуса спецоперации на контртеррористическую операцию (КТО) или введении военного положения в ряде регионов, представитель Кремля указал, что сейчас никаких решений на этот счет нет.
Ранее в Госдуме допускали, что в четырех присоединившихся к РФ регионах может быть введен режим КТО. При этом Песков подчеркивал, что принятие подобных решений — прерогатива президента Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru