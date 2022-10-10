В Кремле заявили, что решений об изменении статуса спецоперации не принималось

Решений о переформатировании специальной военной операции на Украине не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экс-глава МВД выступил за введение режима КТО в России

Отвечая на вопрос о возможном изменении статуса спецоперации на контртеррористическую операцию (КТО) или введении военного положения в ряде регионов, представитель Кремля указал, что сейчас никаких решений на этот счет нет.

Ранее в Госдуме допускали, что в четырех присоединившихся к РФ регионах может быть введен режим КТО. При этом Песков подчеркивал, что принятие подобных решений — прерогатива президента Владимира Путина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры