В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.
По его словам, формат участия российского лидера пока уточняется.
«Не знаю, они пока приглашают в очном формате... надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», - отметил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу в рамках «Большой двадцатки», а в вопросе участия Владимира Путина в саммите G20 Москва будет ориентироваться на Индонезию, которая является председательствующей страной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru