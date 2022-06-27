В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20

По его словам, формат участия российского лидера пока уточняется.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате... надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», - отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу в рамках «Большой двадцатки», а в вопросе участия Владимира Путина в саммите G20 Москва будет ориентироваться на Индонезию, которая является председательствующей страной.