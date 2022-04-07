Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу в рамках «Большой двадцатки», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос об участии Владимира Путина в саммите G20 он отметил, что Москва будет ориентироваться на Индонезию, которая является председательствующей страной.
«Мы будем это уточнять. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20, сообщает RT.
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