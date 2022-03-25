Песков прокомментировал возможное исключение России из G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Россию исключат из «Большой двадцатки», то ничего смертельного не произойдет, сообщает РИА Новости.

Захарова назвала нецелесообразным обсуждение возможности исключения РФ из G20

По его словам, формат G20 важен, однако большая часть его участников, по собственной воле, находится в состоянии экономической войны с Россией.

Он добавил, что Москва готова принимать участие, так как учитывает и мнение других участников «Большой двадцатки».

«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет... необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений, чем мы и будем заниматься», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден предложил участникам G20 исключить Россию из «Большой двадцатки», сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАРоссияG20Дмитрий Песков
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