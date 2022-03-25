Песков прокомментировал возможное исключение России из G20

По его словам, формат G20 важен, однако большая часть его участников, по собственной воле, находится в состоянии экономической войны с Россией.

Он добавил, что Москва готова принимать участие, так как учитывает и мнение других участников «Большой двадцатки».

«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет... необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений, чем мы и будем заниматься», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден предложил участникам G20 исключить Россию из «Большой двадцатки», сообщает RT.

